Leverkusen, Bosz: "Havertz al Chelsea. Gente come Abramovich può pagare certe cifre"

Nella conferenza stampa di ieri, il tecnico del Bayer Leverkusen, Peter Bosz, ha confermato l'addio di Kai Havertz, destinazione Chelsea: "Onestamente la trattativa va avanti da talmente tanto tempo che credo sia più facile che vada via che rimanga. Ci sono squadre o persone come Abramovich che possono e sono disposte a pagare certe cifre. Credo che avranno calcolato bene tutto perché alla fine tutti quei soldi dovranno rientrare in qualche modo. Kai non è l'unico giocatore che andrà al Chelsea quest'estate e credo non sarà l'ultimo. Gli costerà un sacco di soldi ma è il mercato ad essere andato in questa direzione".