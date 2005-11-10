Libertadores, 0-0 tra Estudiantes e Flamengo nell'andata della seconda semifinale

Nessun vincitore e qualificazione ancora tutta da decidere tra Estudiantes e Flamengo. La semifinale d'andata di Copa Libertadores, disputata allo stadio Jorge Luis Hirschi, si è chiusa sullo 0-0, rimandando ogni verdetto alla sfida di ritorno in programma il 22 ottobre al Maracanã, dove sarà in palio un posto nella finale di Montevideo. La gara è stata molto combattuta e ricca di contrasti, ma povera di vere occasioni da gol. L'Estudiantes ha iniziato con maggiore aggressività, sfiorando il vantaggio dopo appena due minuti con una conclusione dalla distanza neutralizzata da Agustín Rossi. Con il passare dei minuti, però, il Flamengo ha preso il controllo del possesso palla, costringendo gli argentini a ricorrere spesso al fallo per interrompere le trame offensive dei brasiliani.

I rossoneri si sono presentati all'appuntamento con diverse assenze pesanti: fuori De Arrascaeta e Danilo per infortunio, oltre allo squalificato Jorginho e agli indisponibili Ayrton Lucas ed Evertton Araújo. Leonardo Jardim ha così dato fiducia dal primo minuto a Jorge Carrascal, autore nel 2025 del gol decisivo nella semifinale d'andata contro il Racing. Nella ripresa Alexander Medina ha provato a cambiare volto alla partita inserendo Joaquín Correa, Edwuin Cetré e Miguel Monsalve, senza però riuscire a scardinare la difesa avversaria. Anche Jardim ha ridisegnato l'attacco con gli ingressi di Pedro e Gonzalo Plata, ma il risultato non è cambiato.

La qualificazione resta quindi apertissima: al Maracanã una delle due squadre conquisterà la finale (dove affronterà una tra Palmeiras e Fluminense), mentre l'altra vedrà interrompersi la propria imbattibilità nelle semifinali di Copa Libertadores.