Liga, l'annuncio di beIN Sports: il campionato spagnolo ripartirà l'11 giugno

La Liga ripartirà l'11 giugno. Dopo le parole del presidente Tebas, che aveva auspicato una ripresa con il derby di Siviglia , arriva un annuncio ufficioso, da parte di beIN Sports, il famoso network di canali sportivi. A questo punto, si attende l'ufficialità della Federcalcio spagnola.

🇪🇸⚽ BREAKING NEWS! LaLiga is back on June 11! Catch all of the action with beIN SPORTS. #beINLiga pic.twitter.com/z8Xp297JCD

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) May 26, 2020