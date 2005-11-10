Ligue 1 da record. Lepaul segna 3 rigori ma non basta: il Rennes perde al 97'... per un penalty

Una serata da record, ma dal sapore amaro per Esteban Lepaul. L'attaccante del Rennes è entrato nella storia della Ligue 1 realizzando una tripletta di rigori nella stessa partita, un'impresa rarissima che però non è bastata alla sua squadra per portare a casa punti. Il paradosso è servito: tre gol dal dischetto per un solo giocatore e una sconfitta maturata in pieno recupero proprio su un altro calcio di rigore.

Il Rennes è stato battuto 4-3 dal Paris FC in una gara folle, diventata ancora più speciale per un dato statistico: era dal 1992, ben 34 anni, che in una partita di Ligue 1 non venivano segnati quattro rigori. L'ultima volta era successo in occasione di Tolone-Nancy. Lepaul ha trasformato tre penalty, al 29', al 74' e all'88', pareggiando per tre volte la sfida. Ma la beffa è arrivata nel recupero: al 97' Sinayoko ha segnato dagli undici metri il rigore decisivo per il Paris FC, condannando gli ospiti a una sconfitta incredibile.

Il Paris FC festeggia così un successo pesantissimo che gli permette di agganciare il gruppo di testa della classifica: quattro squadre sono ora appaiate al comando con 14 punti. Una vittoria folle, arrivata nel modo più imprevedibile possibile.