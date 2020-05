Lione, Aulas non si arrende e lancia una petizione per la ripresa della Ligue 1

Jean-Micheal Aulas non ha intenzione di arrendersi. Il presidente del Lione, sta lottando per far ripartire il campionato in Francia dopo la decisione di sospenderlo definitivamente e ha lanciato così una petizione su Charge.org invitando tutti a firmarla. Aulas si è subito detto contrario alla scelta del governo di non far riprendere la Ligue 1 dopo lo stop causa coronavirus e ha preso posizione anche con un comunicato diramato ieri, nella quale ha chiesto ufficialmente alla LFP di rivedere la sua posizione sulla chiusura dei campionati.