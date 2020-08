Lione, Bruno Guimaraes pensa al City: "E' la partita più importante della stagione"

Il centrocampista del Lione Bruno Guimaraes ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club alla vigilia del match contro il Manchester City: "E' chiaramente la partita più importante della stagione. Il mio sogno è giocare in Champions League il prossimo anno, quindi non abbiamo altra scelta che vincere. Il City? Incontriamo un avversario di altissimo livello. Anche noi siamo una buona squadra. Dopo, se vogliamo continuare in questa Final Eight, dobbiamo superare avversari come il Manchester City, anche se è una squadra molto forte e gioca un grande calcio".