Lione, si presenta Bosz: "La mia filosofia è attaccare e vincere. Con i giovani non ho paura"

Conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore del Lione per Peter Bosz. Di seguito alcune delle sue principali dichiarazioni: “Vogliamo avere una filosofia offensiva, attraente per il pubblico e per noi stessi, anche se ovviamente dipenderà dai giocatori. Ancora è troppo presto per parlare di moduli, devo vedere chi avrò a disposizione. Comunque voglio giocare all’attacco e vincere, con i giovani, se sono di qualità, non ho nessuna paura visto che vengo da Ajax e Bayer Leverkusen. So che qui l’accademia è importante e ci sono giovani forti, non vedo l’ora di vedere come vanno le cose”.