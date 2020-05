Lipsia, domani la sfida al Mainz: out Forsberg, torna disponibile Upamecano

Domani il Lipsia tornerà in campo e affronterà il Mainz in trasferta. Dopo il pareggio contro il Friburgo, la squadra di Nagelsmann ha bisogno dei tre punti per tornare al terzo posto dietro Bayern Monaco e Borussia Dortmund, ma il tecnico dovrà fare a meno di Emil Forsberg, guarito dalla tonsillite ma ancora non al massimo. Dopo aver scontato la squalifica contro il Friburgo invece Upamecano tornerà nuovamente disponibile e sarà titolare. Infine Konaté non è partito per questa trasferta a causa di una tensione al flessore dell'anca.