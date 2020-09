live DIRETTA LIGUE 1 - Vittoria casalinga per il Monaco, rimonta Angers, pari Montpellier

Risultati e marcatori della 5a giornata di Ligue 1 in fondo alla pagina.

Siamo giunti al termine della diretta testuale delle gare valide per la quinta giornata di Ligue 1. Da parte di Andrea Piras il più cordiale buon proseguimento di serata sempre sulle pagine di TMW.

16.57 - Si sono concluse le gare delle ore 20. Questi i risultati finali:

Angers-Brest 3-2

Dijon-Montpellier 2-2

Monaco-Strasburgo 3-2

Nimes-Lens 1-1

ANGERS-BREST 3-2

15.00 - Inizia il match.

2' - Calcio di rigore per il Brest!! Trattenuta in area di rigore di Bamba, nessun dubbio per il direttore di gara che assegna la massima punizione per gli ospiti.

3' - Gol di Mounie!! Brest in vantaggio!! Conclusione precisa dell'attaccante ospite con il pallone che si insacca nella porta di Bernardoni.

14' - Traversa di Charbonnier!! Occasione per il Brest!! Ospiti vicini al raddoppio con un colpo di testa del loro numero 10 ma il pallone impatta contro il montante.

22' Gol di Thioub!! Il pareggio dell'Angers!! Thioub riceve il pallone all'interno dell'area e lascia partire una conclusione angolata che si insacca in rete.

30' - Faivre!! Occasione per il Brest!! Gran botta dell'esterno della formazione ospite ma Bernardoni compie una grandissima parata.

33' - Gol di Charbonnier!! Brest di nuovo avanti!! Le Douaron serve in profondità l'esterno che calcia di prima intenzione portando in vantaggio la sua squadra.

40' - Ultimi cinque minuti nel primo tempo con il Brest avanti 2-1 sull'Angers.

15.48 - Il direttore di gara manda le squadre negli spogliatoi. Il Brest è in vantaggio 2-1 sul campo dell'Angers.

16.03 - Si riparte.

52' - Avanza il Brest con Faivre ma il suo suggerimento per le punte non viene raccolto da nessun compagno di squadra.

61' - Le Douaron!! Occasione per il Brest!! L'esterno riceve un pallone filtrante in area e calcia in diagonale, Bernardoni salva la sua porta.

67' - Adesso spinge l'Angers con Bahoken che prova un passaggio filtrante in area, libera la retroguardia del Brest.

70' - La formazione padrona di casa si sta riversando in attacco alla ricerca del gol del pareggio, chiuso in difesa il Brest.

78' - Gol di Traore!! Il pareggio dell'Angers!! Sugli sviluppi di un corner, il difensore centrale salta più in alto di tutti e trova la rete del 2-2.

82' - Gol di Fulgini!! L'Angers passa in vantaggio!! Incredibile sorpasso dei bianconeri con il centrocampista che scatta sul filo del fuorigioco, entra in area e supera Larsonneur.

16.56 - Non c'è più tempo. L'Angers vince in rimonta superando 3-2 il Brest grazie a due reti arrivate nel giro di due minuti.

DIJON-MONTPELLIER 2-2

15.00 - il direttore di gara dà il via al match.

5' - Mama Balde!! Occasione per il Dijon!! Grazie azione dell'attaccante esterno della formazione di casa con il pallone che si spegne sul fondo.

8' - Gol di Dina!! Vantaggio del Dijon!! Celina serve l'esterno d'attacco biancorosso che in area si volta e mette la sfera in rete.

18' - Laborde!! Occasione per il Montpellier!! Conclusione ravvicinata dell'attaccante della formazione arancioblu, ma Gomis compie una grande parata.

26' - Avanza il Dijon con Mama Balde che si libera ancora alla conclusione ma Hilton non si fa sorprendere e respinge.

33' - Proteste del Montpellier che chiede un calcio di rigore per un atterramento di Savanier in area, l'arbitro fa segno di proseguire.

39' - Meme Balde, il più positivo dei suoi, cerca un suggerimento in area per le punte ma la retroguardia del Montpellier libera.

15.46 - Arriva il fischio del direttore di gara che manda le squadre negli spogliatoi. Dijon in vantaggio 1-0 sul Montpellier.

16.01 - Inizia il secondo tempo.

52' - Gol di Delort!! Pareggio del Montpellier!! L'attaccante arancioblu entra in area di rigore e supera Gomis.

57' - Laborde!! Occasione per il Montpellier!! Colpo di testa dell'attaccante della formazione ospite ma ancora una grande parata da parte di Gomis.

60' - Gol di Ecuele Manga!! Dijon di nuovo in vantaggio!! Traversone sugli sviluppi di un corner di Celina per la testa del centrale biancorosso che supera Omlin.

67' - Proteste del Dijon per un tocco di mano presunto in area di Pedro Mendes ma il direttore di gara fa proseguire.

72' - Ospiti alla ricerca del pareggio. Ancora un pallone gettato verso l'area questa volta di Savanier ma la retroguardia del Dijon controlla senza problemi.

80' - Dieci minuti alla conclusione del match. Il Montpellier prova a riversarsi in attacco alla ricerca del 2-2.

88' - Calcio di rigore per il Montpellier!! Intervento falloso di Panzo all'interno dell'area. Nessun dubbio per il direttore di gara che assegna la massima punizione per gli ospiti.

90' - Gol di Savanier!! Pareggia il Montpellier!! Savanier si presenta dal dischetto, conclusione perfetta e risultato riequilibrato.

16.53 - Il direttore di gara dice che può bastare e manda le squadre sotto la doccia: finisce 2-2 fra Dijon e Montpellier.

MONACO-STRASBURGO 3-2

15.00 - Si parte.

2' - Subito Jovetic!! L'ex Fiorentina e Inter si volta in area di rigore e conclude di prima intenzione ma la sua conclusione termina sul fondo.

9' - Gol di Ben Yedder!! Monaco in vantaggio!! L'attaccante biancorosso porta già in vantaggio la squadra di Kovac, raccogliendo un cross di Volland e gonfiando la rete.

16' Tchouameni!! Occasione per il Monaco!! Il centrocampista si fa spazio in area di rigore e calcia con violenza ma Kamara compie un grande intervento e respinge.

20' Palo di Thomasson!! Occasione per lo Strasburgo!! Conclusione dalla distanza di Thomasson con il pallone che sbatte sul palo della porta di Lecomte.

29' - Ci stiamo avviando verso la mezzora di gioco con il Monaco avanti 1-0 sullo Strasburgo.

37' - Bella discesa di Ballo Touré sulla fascia sinistra. L'esterno del Monaco effettua un cross verso il centro ma la difesa alsaziana libera.

41' - Ancora Strasburgo pericoloso con Djiku ma la sua conclusione intercetta le gambe di un avversario.

47' - Gol di Aguilar!! Il Monaco raddoppia!! Cross dalla sinistra di Ballo Touré per la testa del terzino che firma il gol del 2-0.

15.48 - Squadre al riposo al "Louis II". Monaco avanti 2-0 sullo Strasburgo.

16.03 - Il direttore di gara dà il via alla ripresa.

47' - Gol di Chahiri!! Lo Strasburgo accorcia le distanze!! Errore della difesa del Monaco che favorisce il neo entrato, abile a riaprire il match.

53' - Gol di Ben Yedder!! Il Monaco allunga!! Doppietta dell'attaccante della formazione del Principato, abile a incrociare il tiro e segnare.

57' - Rosso per Tchouameni!! Monaco in dieci!! Il centrocampista, già ammonito, commette una scorrettezza e guadagna la via anticipata degli spogliatoi.

66' - Calcio di rigore per lo Strasburgo!! Rosso anche per Disasi!! Monaco in nove!! Intervento falloso in area del difensore centrale ai danni di Ajorque. Per il direttore di gara ci sono gli estremi per l'espulsione, oltre che per la massima punizione per gli alsaziani.

67' - Gol di Ajorque!! Accorcia lo Strasburgo!! L'attaccante si presenta dal dischetto e supera Lecomte, gara riaperta con i padroni di casa in nove.

72' - Attacca a testa bassa lo Strasburgo. Buono spunto di Lala che va al cross, libera la difesa del Monaco che adesso soffre.

80' - Chahiri!! Gran botta da parte del giocatore dello Strasburgo dalla distanza, nessun problema per Lecomte.

85' - Ultimi istanti di gara al "Louis II". Il Monaco, in nove uomini, sta difendendo la rete di vantaggio. Spinge lo Strasburgo.

16.53 - Ecco il triplice fischio. Il Monaco supera 3-2 lo Strasburgo.

NIMES-LENS 1-1

15.00 - Battuto il primo pallone della sfida.

7' - Traversa di Kakuta!! Lens vicinissimo al gol!! Conclusione dalla distanza del numero 10 della formazione ospite con la sfera che sbatte sul montante.

14' - Ci prova il Nimes con Ferhat che cerca un filtrante per un compagno ma la retroguardia del Lens fa ottima guardia.

19' - Sotoca!! Il centravanti del Lens conclude verso la porta di Reynet ma Brinacon salva tutto in prossimità della linea di porta.

24' - Avanza il Nimes con Ripart ma il suo passaggio filtrante verso la punta viene raccolto dalla retroguardia del Lens.

30' - Che giocata di Paquiez che va via verso la porta del Lens ma poi finisce per incespicare sul pallone e la formazione giallorossa può recuperare.

35' - Gol di Ganago!! Lens in vantaggio!! Kakuta pennella un cross preciso per l'attaccante che in area di rigore supera Reynet.

15.48 - Non c'è più tempo, finisce la prima frazione di gara con il Lens in vantaggio 1-0 sul Nimes.

16.03 - Riprende il match.

51' - Spinge il Nimes con Benrahou che, sugli sviluppi di un calcio da fermo, ma la retroguardia del Lens libera senza problemi.

56' - Risponde il Lens con un passaggio filtrante di Sylla che però non trova nessun compagno di squadra. Riparte il Nimes.

62' - Ancora Lens in area di rigore con Kakuta che però non riesce a chiudere il passaggio, la difesa si salva in calcio d'angolo.

66' - Ci prova Banza questa volta a scodellare un pallone in area, nessun problema per la retroguardia del Nimes.

70' - Calcio di punizione per il Nimes di Ferhat, Bade vede arrivare il pallone e lo allontana senza rischi.

79' - Poco più di undici minuti di gioco nel corso della ripresa. Lens sempre in vantaggio 1-0 sul campo del Nimes.

89' - Gol di Ferhat!! Il pareggio del Nimes!! Il numero 10 biancorosso aggancia all'interno dell'area e realizza il gol del pareggio con un preciso diagonale.

16.56 - Finisce qui la sfida con Nimes e Lens che vanno sotto la doccia sul punteggio di 1-1.

14.56 - Le otto squadre impegnate questo pomeriggio stanno facendo il loro ingresso sui rispettivi terreni di gioco.

14.40 - Saranno quattro le sfide che si disputeranno alle ore 15:

Angers-Brest

Dijon-Montpellier

Monaco-Strasburgo

Nimes-Lens

Lettori di TMW buon pomeriggio da Andrea Piras e benvenuti alla diretta testuale delle gare valide per la quinta giornata di Ligue 1.