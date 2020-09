Liverpool, altro colpo dopo Thiago: vicino Diogo Jota del Wolverhampton

Dopo il colpo Thiago Alcantara, il Liverpool di Jurgen Klopp vuole arrivare a Diogo Jota. L'attaccante del Wolverhampton - come riportato dal The Independent - può arrivare in reds per circa 35 milioni di sterline: al momento i campioni d'Inghilterra in carica hanno fatto soltanto un sondaggio, ma nelle prossime ore la trattativa potrebbe subire un'accelerata decisiva.