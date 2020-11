Lo svincolato Clichy si allena da una settimana con il Servette: è pronto a tornare in campo?

Gael Clichy è pronto a tornare in pista. Il trentacinquenne di Tolosa, dopo aver trascorso una vita in Premier (otto anni all'Arsenal e sei al Manchester City), si era svincolato ad agosto dopo tre stagioni al Basaksehir di Istanbul. Adesso, come ha annunciato il Servette sui propri account social, il terzino si sta allenando da una settimana con il club svizzero. Il giocatore, che non ha ancora deciso se firmare o meno un contratto, ha dichiarato: "Vorrei ringraziare il Servette FC per l'accoglienza e la possibilità che mi hanno dato di potermi mantenere in forma in una squadra competitiva, e di poter stare vicino alla mia famiglia a Ginevra".