Luka Romero, il 15enne conteso da Argentina e Spagna: in settimana sceglierà la sua nazionale

Luka Romero è il più giovane debuttante di sempre nella storia della Liga. Ha appena 15 anni, gioca nel Maiorca e ha addirittura tre nazionalità: la sua famiglia ha origini argentine, lui è nato in Messico ed è cresciuto in Spagna fin da bambino. E per questa ragione, secondo As, per questo talento è partita una battaglia tra Argentina e Spagna, che vorrebbero portarlo nelle rispettive nazionali. Il centrocampista classe 2004 sembrerebbe intenzionato a scegliere la Seleccion Albiceleste, ma una risposta definitiva è attesa per la prossima settimana.