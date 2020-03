Lutto nel mondo del calcio spagnolo: morto a 84 anni l'ex Torino, Inter e Roma Joaquín Peiró

Lutto nel mondo del calcio. Ci ha tristemente lasciati Joaquin Peiro, ex giocatore ed ex allenatore tra le altre di Atletico Madrid, Torino, Inter e Roma. Nato a Madrid il 29 gennaio 1936, il vincitore di due Scudetti, una Coppa dei Campioni e due Coppe Intercontinentali con l'Inter, oltre alla Coppa Italia vinta con la Roma (soltanto per quanto riguarda la sua avventura in Serie A), si è spento in queste ore a 84 anni.