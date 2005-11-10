Madueke fa gioire Arteta: l'Arsenal vince 1-0 a 10' dalla fine, il City torna a meno 3
Michele Pavese
Un gol di Noni Madueke all'80' permette all'Arsenal di sbancare il City Ground e di battere 1-0 il Nottingham Forest, al termine di una sfida tiratissima. La squadra di Arteta resta così in scia del Manchester City di Maresca, in testa alla classifica a punteggio pieno con 21 punti. Per i Gunners secondo posto con 18 punti conquistati, mentre il Forest resta in diciassettesima posizione.
Sabato 17 ottobre
Everton - Chelsea 0-2
Brentford - Liverpool 1-2
Fulham - Hull City 1-0
Manchester City - Ipswich 3-2
Newcastle - Aston Villa 0-1
Domenica 18 ottobre
Bournemouth - Sunderland 2-0
Brighton - Crystal Palace 5-0
Leeds - Manchester United 1-1
Nottingham Forest - Arsenal 0-1
Lunedì 19 ottobre
Tottenham - Coventry
CLASSIFICA
1. Manchester City 21
2. Arsenal 18
3. Brighton 16
4. Chelsea 13
5. Liverpool 12
6. Brentford 10
7. Everton 10
8. Leeds 10
9. Hull City 9
10. Ipswich 9
11. Newcastle 8
12. Aston Villa 8
13. Crystal Palace 7
14. Manchester United 7
15. Coventry 6*
16. Bournemouth 6*
17. Nottingham Forest 5
18. Fulham 5
19. Sunderland 4
20. Tottenham 3
*Una partita in meno