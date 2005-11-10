Il Man City per l'allungo, a Liverpool tra sogni e riscatto: il programma di Premier League
Paolo Lora Lamia
Nella giornata di oggi, prende il via la 7^ giornata di Premier League. Ad aprire le danze Everton-Chelsea, ad oggi scontro diretto in chiave europea. Arriva poi il momento del Liverpool che, dopo la scorpacciata di gol in Champions contro il LASK, punta al riscatto anche in campionato contro il Brentford. In campo anche Fulham-Hull City nel pomeriggio, così come il Manchester City che punta a rafforzare il primato in casa contro l'Ipswich. In chiusura, sfida tra Newcastle e Aston Villa. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata.
Il programma della settima giornata di Premier League
Sabato 17 ottobre
Everton-Chelsea
Brentford-Liverpool
Fulham-Hull City
Manchester City-Ipswich
Newcastle-Aston Villa
Domenica 18 ottobre
Bournemouth-Sunderland
Brighton-Crystal Palace
Leeds-Manchester United
Nottingham Forest-Arsenal
Lunedì 19 ottobre
Tottenham-Coventry
CLASSIFICA
Manchester City 18
Arsenal 15
Brighton 13
Brentford 10
Everton 10
Chelsea 10
Leeds 9
Hull City 9
Liverpool 9
Ipswich 9
Newcastle 8
Crystal Palace 7
Manchester United 6
Coventry 6
Nottingham Forest 5
Aston Villa 5
Sunderland 4
Bournemouth 3
Tottenham 3
Fulham 2