Serie B 2026/2027, il punto sulle panchine: anche il Vicenza cambia, esonerato GalloFocus TMW
Tommaso Maschio
A distanza di un mese dall'ultimo cambio in panchina in Serie B - Mignani per Gorgone a Catanzaro - arriva un nuovo esonero, il sesto stagionale, in Serie B. Il Vicenza infatti ha deciso di esonerare Fabio Gallo, tecnico della promozione in Serie B, dopo un inizio di stagione molto deludente. Nelle prossime ore sarà comunicato anche il nome del sostituto.
Questa la situazione degli allenatori nel campionato di Serie B
:
AREZZO - Cristian Bucchi (confermato)
ASCOLI - Francesco Tomei (confermato)
AVELLINO - Alessandro Nesta (nuovo)
BENEVENTO - Antonio Floro Flores (confermato)
CARRARESE - Gabriele Cioffi (nuovo) -> esonerato il 29/9 -> dal 30/9 Guido Pagliuca
CATANZARO - Giorgio Gorgone (nuovo) -> esonerato il 24/10 -> dal 25/10 Michele Mignani
CESENA - Alessandro Diamanti (nuovo)
CREMONESE - Marco Giampaolo (confermato) -> esonerato il 1/9 -> dal 2/9 Fabio Pecchia
EMPOLI - Guido Pagliuca (nuovo) -> esonerato il 28/9 -> dal 30/9 Matteo Andreoletti
HELLAS VERONA - Marco Baroni (nuovo)
JUVE STABIA - Pietro De Giorgio (nuovo)
MANTOVA - Francesco Modesto (confermato)
MODENA - Davide Galloppa (nuovo)
PADOVA - Antonio Calabro (nuovo)
PALERMO - Filippo Inzaghi (confermato)
PISA - Paolo Bianco (nuovo)
SAMPDORIA - Bernardo Corradi (nuovo) -> esonerato il 19/10 -> dal 22/10 Luca D'Angelo
SUDTIROL - Davide Possanzini (nuovo)
VICENZA - Fabio Gallo (confermato) -> esonerato il 25/11
VIRTUS ENTELLA - Andrea Chiappella (confermato)