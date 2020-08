Man United, Chong si allena già con il Werder Brema: a breve l'ufficialità del prestito

vedi letture

Tahith Chong si sta già allenando con il Werder Brema. Il giovane del Manchester United è passato in prestito alla squadra tedesca ed è entrato a far parte già del gruppo in attesa dell'ufficialità che confermerà l'affare. Come spiega la BILD il comunicato è atteso nelle prossime ore e bisognerà capire come le due squadre si divideranno l'ingaggio di Chong.