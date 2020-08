Manchester City, Guardiola pensa al colpo Joao Felix: ma l'Atletico non vuole cederlo

Pep Guardiola pensa in grande. Il Manchester City - secondo quanto riportato dal The Athletic -, continua a seguire Joao Felix. Il manager spagnolo aveva cercato di convincere il talento lusitano già nella scorsa sessione di mercato, senza però riuscirci: ora Guardiola proverà ancora l'assalto al calciatore, ma sarà complicatissimo convincere l'Atletico Madrid. I colchoneros non vogliono cederlo anche per via dell'investimento effettuato soltanto un anno fa.