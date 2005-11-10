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Manchester City verso una stangata storica: maxi penalizzazione e retrocessione inevitabile

Michele Pavese
autore
Michele Pavese
Oggi alle 18:48Calcio estero
19.10.2026 18:48Calcio estero
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

La stagione del Manchester City potrebbe cambiare radicalmente nei prossimi giorni. Il club inglese, riconosciuto colpevole di 114 violazioni del regolamento finanziario della Premier League, sarebbe infatti vicino a ricevere una delle sanzioni più pesanti mai viste nel calcio inglese. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, i Citizens rischierebbero una penalizzazione talmente elevata da rendere inevitabile la retrocessione in Championship al termine della stagione.

La sentenza definitiva non è stata ancora resa pubblica, ma le indiscrezioni parlano di un enorme numero di punti sottratti in classifica, accompagnato da una multa definita "astronomica". Una punizione che, se confermata, spingerebbe il Manchester City fuori dalla massima serie dopo anni di dominio nazionale e internazionale. La situazione potrebbe però diventare ancora più complessa: sempre secondo il quotidiano britannico, nella prossima stagione, in Championship, il club potrebbe subire un’ulteriore penalizzazione, anche se più contenuta, rendendo molto difficile un immediato ritorno in Premier League.

Non dovrebbe invece concretizzarsi lo scenario più estremo, ovvero l’espulsione diretta dei Citizens dalla Premier League con una retrocessione fino alla League Two, la quarta divisione inglese. Il club, dal canto suo, ha già intrapreso un percorso legale di ricorso e la decisione finale potrebbe ancora subire modifiche. Nel frattempo, però, gli altri club della Premier League spingono affinché il verdetto arrivi rapidamente, per evitare che una vicenda iniziata anni fa continui a trascinarsi e a condizionare i risultati.

Un’eventuale conferma della sanzione potrebbe avere conseguenze anche a livello societario: secondo le stesse fonti, il futuro della proprietà guidata da Khaldoon Al Mubarak e Mansour bin Zayed Al Nahyan potrebbe essere messo in discussione, con una possibile cessione della quota dell’Abu Dhabi United Group all’interno del City Football Group. Una svolta che cambierebbe completamente il volto della Premier League, considerato anche che il City è in testa alla classifica a punteggio pieno.

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