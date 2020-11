Manchester Utd, Solskjaer: "Ottima gara, stiamo migliorando sempre di più"

L'allenatore del Manchester United, Ole Gunnar Solskajer, ha parlato dopo il successo in rimonta contro il Southampton per 2-3: "La squadra sta migliorando sempre di più, siamo in forma e si vede. De Gea? Speriamo stia bene per mercoledì in Champions, ma Henderson ha fatto bene, ero sciuro con lui. Dopo un brutto primo tempo nella ripresa abbiamo fatto davvero bene".