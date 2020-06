Marsiglia, Eyraud: "Thauvin, Payet e Mandanda resteranno per giocare la Champions"

Jacques-Henri Eyraud, presidente dell'Olympique Marsiglia, ha annunciato che Steve Mandanda, Dimitri Payet e Florian Thauvin resteranno per giocare la Champions nella prossima stagione. Queste le sue parole alla radio Europa 1: "Non ci saranno grandi cessioni. Per quattro anni abbiamo operato ingenti investimenti per riportare il club in alto. Non è andato tutto bene: ci sono stati fallimenti ma anche successi. Il club è tornato ai massimi livelli del calcio francese e ha giocato una finale di Europa League. Adesso è tornato in Champions League. Thauvin, Payet e Mandanda vestiranno ancora la maglia del Marsiglia: vogliamo essere competitivi, attraverso un modello economico sostenibile".