Mbappé stratosferico, 100 gol con il Real: dietro solo a Ronaldo per velocità. È da Pallone d'Oro?

Kylian Mbappé ha lasciato il Camp Nou con una maglia stampata con il numero 100. Proprio nella serata del primo Clasico stagionale contro il Barcellona primo in classifica, spento tuttavia dal gol-vittoria (2-1) del bomber francese. Sfoggiata la t-shirt celebrativa per il centinaio di reti realizzate da giocatore dei blancos, KM10 ha approfittato della serata anche per cavalcare l'onda dell'imminente cerimonia per il Pallone d'Oro 2026, per il quale è in lizza insieme a Lamine Yamal, principale contendente insieme a Harry Kane.

I numeri parlano

Mbappe ieri sera, sul prato del Camp Nou, è diventato il secondo giocatore ad aver impiegato meno partite per raggiungere quota 100 gol, dietro solo a Cristiano Cristiano Ronaldo. Nel post-successo sul Barcellona, infatti, ha espresso tutta la sua soddisfazione: "Molto felice, molto felice. Penso che tutti sappiano già che mi piace segnare gol, mi piace aiutare la squadra con quello, ma penso sia unicamente un dettaglio", ha detto il 27enne. "Perché, come ho detto, la cosa più importante è la vittoria della squadra e come gruppo penso che ci darà molta fiducia. Ma sì, penso che segnerò molti gol, quindi è molto importante".

Cosa ha fatto finora

Qualcuno voleva risposte in merito al percorso di Mbappé al Real Madrid? Basta sfogliare il ruolino di marcia tra le 10 partite di LaLiga e le tre uscite di Champions League. Il goleador (classe '98) ha superato ogni aspettativa con 14 reti in 13 partite complessive, valorizzate ulteriormente dai 3 assist suddivisi tra le varie competizioni. Dopo essere figurato come capocannoniere del Mondiale con la Francia, adesso KM10 vuole molto di più: mettere le mani sul Pallone d'Oro. E proprio a ventiquattr'ore di distanza dal Clasico andrà in scena la cerimonia a Londra, alla quale presenzierà.