Mbappé trascina il Real, poker al Siviglia prima del Clasico: per Mou settimana decisiva
Michele Pavese
José Mourinho può dormire sonni tranquilli e preparare con maggiore serenità il Clasico del Camp Nou, che potrebbe riportare il Real a ridosso del Barcellona. I blancos, al termine dell'ennesima settimana tormentata e caratterizzata da polemiche, battono 4-1 il Siviglia e si riportano in terza posizione, a 6 punti dalla vetta e uno dai cugini.
Guler apre le marcature, prima della doppietta del solito Mbappé (il secondo gol su rigore con il "cucchiaio"), della rete della bandiera di Bueno e del sigillo finale firmato da Diomande. Nel finale si rivede Militao, in campo per 5' al posto di Valverde.
Il programma della nona giornata
Venerdì 16 ottobre
Deportivo La Coruña - Levante 1-1
Sabato 17 ottobre
Espanyol - Atletico Madrid 0-1
Villarreal - Elche 0-0
Betis - Barcellona 2-5
Valencia - Athletic Bilbao 0-0
Domenica 18 ottobre
Osasuna - Racing Santander 2-0
Celta Vigo - Alavés 2-1
Malaga - Real Sociedad 2-5
Real Madrid - Siviglia 4-1
Lunedì 19 ottobre
Getafe - Rayo Vallecano
CLASSIFICA
1. Barcellona 27
2. Atletico Madrid 22
3. Real Madrid 21
4. Betis 19
5. Real Sociedad 16
6. Siviglia 14
7. Alavés 11
8. Deportivo La Coruña 11
9. Osasuna 11
10. Celta Vigo 11
11. Villarreal 9
12. Athletic Bilbao 9
13. Espanyol 8
15. Rayo Vallecano 8
15. Getafe 8
16. Racing Santander 8
17. Levante 7
18. Elche 7
19. Valencia 6
20. Malaga 4