Il primo ministro inglese: "Renderò pubblici i dettagli degli incontri con il City". Il motivo

Il Primo Ministro inglese, Andy Burnham, non si farà problemi a dichiarare pubblicamente i. dettagli dei suoi incontri con i vertici del Manchester City. La decisione fa seguito alle critiche ricevute per le sue dichiarazioni all'indomani della sentenza di colpevolezza emessa contro il club per tutte le sanzioni legate alle violazioni delle norme finanziarie della Premier League tra 2009 e 2018 (oltre 830 milioni di sterline adoperate per operazioni calcistiche). Nel mirino il precedente ruolo di Sindaco della Greater Manchester, che ha sollevato dubbi sui rapporti con la proprietà di Abu Dhabi del City.

La dichiarazioni

"La leader dell'opposizione mi ha chiesto di pubblicare i dettagli dei miei incontri, cosa che sono felice di fare e che farò", ha dichiarato Burnham al podcast The Rest is Politics. "Renderò del tutto trasparenti tutti i passaggi del lavoro svolto con loro nel mio precedente ruolo di Sindaco della Greater Manchester. Nessuno di questi è recente, in realtà, per quanto riguarda le riunioni avute. Ho avuto un solo incontro significativo, ed è stato nel 2021". Queste parole a seguito della dichiarazione precedenti secondo la quale il Primo Ministro sarebbe "davvero preoccupato" se i proprietari del Manchester City dovessero decidere di vendere la società a seguito del verdetto di colpevolezza.

La difesa

"Non credo di aver sbagliato parole", ha aggiunto Burnham a proposito delle sue passate affermazioni sui proprietari del Manchester City. "Quello che vorrei dire è che la mia testa non era concentrata su tutte le questioni. Ero concentrato sulla conferenza del Partito Laburista e stavo rilasciando interviste in merito. Inoltre, non ho collegato le due cose. Sapete, sono state le domande a collegarle. Quello che dico è che sono due aspetti ben distinti. Le questioni calcistiche sono diverse da quelle degli investimenti. La gente cercherà di sovrapporle, ma a mio avviso non dovrebbe farlo. Le questioni calcistiche e i rilievi della commissione indipendente sono gravi, come ho già detto nell'intervista", ha aggiunto Burnham. Intanto un distinto collegio di appello indipendente esaminerà il ricorso del City. Il club continua a professare la propria totale estraneità rispetto a qualsiasi illecito.