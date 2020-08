Monaco, Kovac: "Reazione della squadra positiva dopo il rosso: felici per la vittoria"

Successo di misura per il Monaco che ha battuto 1-0 il Metz in trasferta conquistando la prima vittoria della stagione in campionato. Dopo la gara il tecnico Niko Kovac ha detto: "È stata una partita molto difficile per noi, soprattutto nel secondo tempo. Abbiamo giocato dieci contro undici nel primo tempo e per un allenatore non è mai facile perché non si può prevedere un cartellino rosso. Ma la reazione della squadra è stata molto positiva, come la scorsa settimana. Abbiamo mostrato molto carattere e un grande spirito combattivo nel secondo tempo. Siamo felici di aver vinto, soprattutto da quando l'ultima vittoria dell'AS Monaco è stata a febbraio. Ora abbiamo due settimane per prepararci alla prossima partita".