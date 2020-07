ufficiale Monaco, Niko Kovac è il nuovo allenatore: contratto triennale per lui

"L'AS Monaco è lieto di annunciare l'arrivo di Niko Kovac come allenatore. Il tecnico croato ha siglato un contratto triennale, con un'opzione per estenderlo per un altro anno. Kovac condurrà il suo primo allenamento questo lunedì al CE de La Turbie", con questo comunicato ufficiale il Monaco ha annunciato l'arrivo di Kovac in panchina dopo l'esonero di Robert Moreno.