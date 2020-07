Mourinho batte Ancelotti, il Tottenham stacca l'Everton: 1-0, decide un'autorete

Un'autorete di Keane basta al Tottenham per superare di misura l'Everton nello scontro diretto in zona Europa League. Mourinho batte l'amico Ancelotti dopo 95 minuti combattuti e tutt'altro che spettacolari: il tecnico azzurro si gioca anche la carta Kean nella ripresa, ma i Toffees non riescono a rendersi pericolosi dalle parti di Lloris, protagonista di un litigio con il compagno di squadra Son al termine della prima frazione . I londinesi salgono a 48 punti, in ottava posizione, mentre l'Everton resta undicesimo a quota 44.

La classifica dopo la 33esima giornata

Liverpool 89

Manchester City 66

Leicester 58

Chelsea 57

Manchester United 55

Wolverhampton 52

Arsenal 49

Tottenham 48

Sheffield United 48

Burnley 46

Everton 44

Newcastle 43

Southampton 43

Crystal Palace 42

Brighton 36

West Ham 31

Watford 28

Aston Villa 27

Bournemouth 27

Norwich 21