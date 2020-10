Nagelsmann sul ko di Manchester: "Il successo è una scala, abbiamo fatto un passo indietro"

vedi letture

La sconfitta per 5-0 rimediata in Champions League contro il Manchester United è stata la peggiore subita dal Lipsia nella sua breve storia. Julian Nagelsmann, però, non ne fa un dramma e la prende con grande filosofia: "Non c'è stato alcun faccia a faccia con i giocatori. Il successo è una scala e non una porta. Ora dobbiamo tornare indietro di un passo, ma poi avremo l'occasione di fare qualche passo avanti", ha detto il tecnico in conferenza.