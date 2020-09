Nations League, Girone C: vincono Lussemburgo, Montenegro e Georgia in trasferta

vedi letture

Nelle tre gare di Nations League delle 18 valide per il Girone C, è arrivata la vittoria del Lussemburgo per 2-1 in casa dell'Azerbaigian. Bene anche il Montenegro che ha trionfato per 2-0 in casa di Cipro grazie alla doppietta di Jovetic, mentre la Georgia ha sconfitto 1-0 l'Estonia grazie alla rete di Katcharava.

NATIONS LEAGUE - GIRONE C

Macedonia del Nord-Armenia 2-1

Azerbaigian-Lussemburgo 1-2

Cipro-Montenegro 0-2

Estonia-Georgia 0-1