Orgoglio Spurs in 10 contro 11: De Zerbi riprende lo United al 92' e lascia l'ultimo posto

Il Tottenham si scuote nell'orgoglio e pareggia in dieci contro undici, riprendendo il Manchester United sull'1-1 ad Old Trafford. La squadra di Roberto De Zerbi era andata sotto nel punteggio per effetto del gol di Mbuemo al 73'. Rosso diretto rimediato dall'ex Juventus Rodrigo Bentancur, protagonista di una lite furibonda con Luke Saw al 77'. Il centrocampista è stato mandato fuori per condotta violenta essendo andato a spingere in maniera palese l'avversario, iniziando così il diverbio, anche se Saw ne è uscito impunito. Gli Spurs però riprendono il match al 92' con il gol di Solanke, abile a colpire di testa su cross al bacio di Tonali. Il Tottenham abbandona così l'ultimo posto in classifica, pur inseguendo ancora la prima vittoria in campionato.

Il risultato

Manchester United - Tottenham 1-1

73' Mbuemo (M), 90+2' Solanke (T)

La 6ª giornata di Premier League

Sabato 10 ottobre

Arsenal – Leeds 2-1

Aston Villa - Brentford 2-2

Chelsea - Bournemouth 5-1

Ipswich - Fulham 2-1

Sunderland - Brighton 0-2

Manchester United - Tottenham 1-1

Domenica 11 ottobre

Crystal Palace - Nottingham Forest ore 15:00

Hull City - Everton ore 15:00

Liverpool - Manchester City ore 17:30

Lunedì 12 ottobre

Coventry - Newcastle United ore 21:00

La classifica di Premier League

Manchester City - 15 punti

Arsenal - 15 punti*

Brighton - 13 punti*

Brentford - 10 punti*

Chelsea - 10 punti*

Leeds - 9 punti*

Liverpool - 9 punti

Everton - 9 punti

Hull City - 8 punti

Newcastle - 8 punti

Ipswich - 9 punti*

Manchester United - 6 punti*

Nottingham - 5 punti

Aston Villa - 5 punti*

Sunderland - 4 punti*

Crystal Palace - 4 punti

Bournemouth - 3 punti*

Tottenham - 3 punti*

Coventry - 3 punti

Fulham - 2 punti

* una gara in più