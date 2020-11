Ozil avvisa Low: "È ora di richiamare Boateng". Ma Low dice no ancora no ai trentenni

Tra i tanti tedeschi delusi per il pesante 6-0 subito contro la Spagna c’è anche Mesut Ozil. Tramite Twitter, il fantasista manda un messaggio al ct Low: “È il momento di richiamare Jerome Boateng”. Il difensore del Bayern Monaco, infatti, è diventato uno dei simboli (con Hummels e Muller) dei giocatori poco più che trentenni “epurati” dall’attuale commissario tecnico per fare largo al nuovo che avanza. E che però non sembra all’altezza dei fasti recenti. In conferenza stampa, il tecnico ha comunque ribadito di non avere in programma di richiamare questi calciatori.