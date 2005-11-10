Pallone d'Oro, nessun nuovo premio per Ronaldo: l'organizzazione chiarisce il voto BOAT

Nessun nuovo Pallone d'Oro in arrivo per Cristiano Ronaldo. L'organizzazione del prestigioso riconoscimento ha chiarito la natura della votazione BOAT, acronimo di All-Time Ballon d'Or, dopo i dubbi e le interpretazioni circolate tra i tifosi. France Football ha precisato che si tratta esclusivamente di una consultazione popolare online e che il suo risultato non porterà all'assegnazione di un premio ufficiale. L'iniziativa non avrà inoltre alcuna influenza sull'edizione 2026 del Pallone d'Oro, per la quale il portoghese non figura tra i candidati.

Il voto riguarda la migliore stagione dei plurivincitori

L'obiettivo della consultazione è permettere agli appassionati di scegliere quella che considerano la migliore stagione individuale di sempre tra i calciatori capaci di conquistare il Pallone d'Oro almeno due volte nel corso della propria carriera. Non è quindi prevista la consegna fisica di un nuovo trofeo e il vincitore del sondaggio non riceverà neppure un riconoscimento sul palco durante il gala ufficiale. Di conseguenza, qualunque sia il risultato finale della votazione, l'albo d'oro e i record storici della manifestazione resteranno invariati.

Ronaldo davanti a Messi nella consultazione online

Al momento è proprio Cristiano Ronaldo a guidare le preferenze dei partecipanti grazie alla sua stagione 2007/08 con il Manchester United. Quell'annata, conclusa anche con la conquista del suo primo Pallone d'Oro, rappresentò l'inizio della serie che avrebbe portato CR7 a vincere complessivamente cinque volte il premio. Nella consultazione la stagione del portoghese precede quelle proposte per Lionel Messi, che resta invece il primatista assoluto del Pallone d'Oro con otto successi. Il voto BOAT, dunque, rimarrà esclusivamente un'iniziativa dedicata ai tifosi.