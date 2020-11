Paris Saint-Germain, Neymar non vuole più andare via. E il rinnovo è ora possibile

Secondo quanto riportato da Téléfoot Neymar non solo sarebbe disposto a restare al Paris Saint-Germain, ma anche a firmare un nuovo contratto. Arrivato nell'estate del 2017 per la cifra record di 222 milioni, O Ney è legato al PSG fino al30 giugno 2022 ma l'intenzione della proprietà è fare di lui l'uomo immagine dei Mondiali in Qatar, che si terranno a fine 2022. Nonostante nei primi anni di permanenza il nome del brasiliano era stato accostato al Barcellona per un clamoroso ritorno, lo stesso Neymar ha recentemente dichiarato di voler restare a Parigi, finalmente ambientatosi e in una squadra che ha recentemente raggiunto la finale di Champions League. Entro fine mese potrebbe esserci un incontro col presidente Nasser Al-Khelaifi.