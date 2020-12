Paris Saint-Germain, Tuchel lascia a casa Verratti. Lo vuole preservare per la Champions

Marco Verratti sarà indisponibile per la partita di domani del Paris Saint-Germain contro il Montpellier in Ligue 1. Il centrocampista è stato risparmiato da Thomas Tuchel in vista della sfida decisiva di Champions contro il Basaksehir. Verratti era ritornato a calcare il terreno di gioco lo scorso 28 ottobre contro il Bordeaux dopo essere stato fermo un mese e mezzo circa per un problema al bicipite femorale.