Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Pochi mesi fa il testa a testa per il titolo, oggi non c'è storia: il Celtic batte 7-1 gli Hearts

Michele Pavese
autore
Michele Pavese
Oggi alle 19:56Calcio estero
18.10.2026 19:56Calcio estero
Fonti preferite
Foto
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Pochi mesi fa era la sfida che decideva il titolo e terminava tra le polemiche, oggi non c'è stata storia. Il Celtic lancia un messaggio fortissimo al campionato e travolge 7-1 gli Hearts nello scontro diretto della Scottish Premiership, portandosi a quattro punti di vantaggio in testa alla classifica. A Parkhead la squadra di Martin O'Neill domina dall'inizio alla fine, infliggendo ai rivali una pesante sconfitta e confermando tutte le proprie ambizioni per il titolo.

La gara si mette subito in discesa per i biancoverdi, avanti di due reti nei primi dieci minuti grazie ai calci d'angolo battuti da Baur. Sul primo cross Tierney svetta di testa e firma l'1-0, mentre poco dopo Nygren raddoppia con una conclusione deviata che non lascia scampo al portiere. Il Celtic continua a spingere e trova anche il 3-0 con Osmand, bravo ad approfittare di un grave errore in impostazione di Guendouz. L'attaccante firma poi la doppietta personale ribadendo in rete una respinta del portiere sul tentativo di Duran.

L'Hearts prova a reagire con Mendy, che accorcia le distanze prima dell'intervallo, ma ogni speranza di rimonta svanisce poco dopo, quando Kingsley e McCart confezionano uno sfortunato autogol che vale il 5-1. Nella ripresa Duran si riscatta dopo aver fallito una grande occasione e realizza il sesto gol con una splendida conclusione a giro. Nel finale arriva anche la doppietta di Nygren, che firma il definitivo 7-1 e chiude una prestazione dominante del Celtic. Un successo netto che permette agli uomini di O'Neill di allungare in classifica e ribadire il proprio ruolo di principale candidata alla conquista del titolo scozzese.

Articoli correlati

Immagine news 1
Torino, Gineitis non scoglie i dubbi sul futuro: "Sto bene qui, ma al Celtic sarebbe interessante"
Immagine news 2
Il Celtic sfida i club di Championship per Chambers: il Liverpool valuta il futuro del terzino
Immagine news 3
L'Old Firm di Coppa di Lega è dei Rangers: secco 3-0 al Celtic nella sfida dei quarti

Altre notizie Calcio estero

Oggi
Immagine news 1
20:42 Calcio estero
Real Madrid-Siviglia, le formazioni ufficiali: Endrick titolare, Fofana-Agoume a centrocampo
Immagine news 2
20:27 Calcio estero
Real Sociedad show a Malaga: 5-2 senza storie, quinto posto in classifica per i baschi
Immagine news 3
20:12 Calcio estero
Wanda Nara punge Icardi: "Vendo la sua maglia della Nazionale a 12 euro, poco usata"
Immagine news 4
19:56 Calcio estero
Pochi mesi fa il testa a testa per il titolo, oggi non c'è storia: il Celtic batte 7-1 gli Hearts
Immagine news 5
19:42 Calcio estero
Il 'Gladbach in caduta libera, 0 punti in 6 partite: fa festa l'Hoffenheim, vittoria per 2-1
Immagine news 6
19:34 Calcio estero
Madueke fa gioire Arteta: l'Arsenal vince 1-0 a 10' dalla fine, il City torna a meno 3
Immagine news 7
19:26 Calcio estero
Ligue 1, il Monaco spreca l'occasione e perde: 4 in vetta, c'è anche il Paris FC di Lopez
Immagine news 8
19:12 Calcio estero
L'Ajax manda un segnale all'Atalanta: 5-2 al Groningen, Klaassen sfortunato due volte
Immagine editoriale di Tommaso Bonan
La Roma dimentica il Real, l'Inter dimentica il Brugge, il Napoli si dimentica di giocare. L'avvio horror di Allegri che fa tremare De Laurentiis
Primo piano
Immagine top news n.0 Milan-Atalanta 3-2, le pagelle: Rabiot trascina, Ramos fa e disfa. CDK non ne azzecca una
Immagine top news n.1 Serie A, la classifica aggiornata: controsorpasso del Milan sul Como. Rossoneri quarti
Immagine top news n.2 Fiorentina-Como 1-3, le pagelle: Paz stravince il duello con Mastantuono, De Gea è un colabrodo
Immagine top news n.3 Serie A, la classifica aggiornata: il Como è quarto da solo, Fiorentina penultima
Immagine top news n.4 Lazio, colpo di scena Pellegrini: epurato per un mese e mezzo, torna proprio con la Juve
Immagine top news n.5 Com'è andata la prima da titolare di Alaba con l'Udinese: fuori all’intervallo, è irriconoscibile
Immagine top news n.6 Udinese sconfitta 3-0 dal Lecce: riflessioni su Runjaic, fra i nomi anche Thiago Motta
Immagine top news n.7 Udinese umiliata dal Lecce: tris giallorosso al Bluenergy Stadium, Runjaic ora rischia
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Il Torino ha un nuovo padrone del centrocampo. Per solo 4 milioni di euro
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il miglior acquisto è stato ripescato dal dimenticatoio. Gattuso e un nuovo Belahyane
Immagine news podcast n.2 Venezia, Nicola e l'obiettivo "equilibrio". Ciò che manca a Napoli e Inter: il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Duro, forte, cattivo: De Rossi non sapeva di avere il centravanti ideale
Immagine news podcast n.4 Il Napoli è già a fine ciclo e Allegri non è più da Champions?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Inter, Roma, Napoli e Como: chi rischia di più nel weekend secondo gli ospiti
Immagine news Serie A n.2 Braglia: "Inter, ecco perché devi continuare a puntare su Martinez"
Immagine news Serie A n.3 Bonanni sulla Roma: “La gara con il Real deve dare più certezze che insicurezze”
Serie A
Immagine box news Serie A Incubo Udinese, Davis ci mette la faccia: "Fischi giusti, ci scusiamo con i tifosi"
Immagine box news Serie A Ramos: "Miglior momento da quando sono al Milan, vincere fa crescere l'autostima"
Immagine box news Serie A Milan, Amorim: "Sul 3-1 abbiamo avuto paura di subire un gol, ma dovevamo pensare a farlo"
Immagine box news Serie A Atalanta, Sarri contro Chiffi: "Stasera ho scoperto che si può mandare in c**o gli arbitri"
Immagine box news Serie A Protesta dei tifosi della Juve all'esterno dello Stadium: i gruppi organizzati non entreranno. Il video
Immagine box news Serie A Rabiot duro al 90', Marchegiani: "L'adrenalina fa usare toni diversi a fine partita"
Serie B
Immagine box news Serie B Cesena, Diamanti: "Pareggiare con l'Avellino è un merito"
Immagine box news Serie B Avellino, Nesta: "Devo trovare la quadra per le gare in trasferta"
Immagine box news Serie B Serie B, 7ª giornata: Sampdoria-Arezzo 0-0 al 45'. Apre Henderson, risponde Arena
Immagine box news Serie B Juve Stabia, De Giorgio: "C'è stata solo una squadra in campo"
Immagine box news Serie B Cesena-Avellino 1-1, le pagelle: Fiori e Izzo i migliori in campo
Immagine box news Serie B Serie B, 7ª giornata: Cesena-Avellino 1-1. Tutto nella ripresa, Izzo risponde a Fiori
Serie C
Immagine box news Serie C Vis Pesaro, via all'era post Gennari: avviati i contatti con Aglietti per la panchina
Immagine box news Serie C Serie C, 10ª giornata: i risultati dei match delle 17.30. Poker Alcione, risale il Pescara
Immagine box news Serie C Casarano, riflessioni in corso per il post Di Bari: in pole come sostituto c'è Prosperi
Immagine box news Serie C Giugliano, il ds Antonazzo: "Ci aspettavamo di più da Di Napoli, all'opera per il futuro"
Immagine box news Serie C Casarano, Di Bari viene sollevato dall'incarico: fatale la cinquina contro la Cavese
Immagine box news Serie C Un altro ko per la Vis Pesaro porta al cambio di panchina: esonerato Andrea Gennari
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Juventus-Lazio, Spalletti cerca risposte contro la capolista
Immagine box news Pronostici Pronostico Milan-Atalanta, i precedenti sorridono alla Dea: rossoneri senza vittorie da 8 sfide
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Roma-Genoa
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: Inter-Parma 3-0. Nerazzurre nel terzetto di capoliste
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: Roma-Milan 4-2. Giallorosse a punteggio pieno
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: il Como 1907 schianta la Juve ed è primo in classifica
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, si chiude la terza giornata: tre sfide in programma
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, vittoria di misura per la Ternana: Lazio battuta 1-0
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: Como Women-Fiorentina 1-1. Bergersen risponde a Omarsdottir
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Erasmo Iacovone, la storia del Maradona di Taranto
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Ezio Sella: Fiorentina, Roma, Totti e una carriera da "vice" di grandi allenatori
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Dalla Premier League a Rossi-Márquez, passando per l’Inter e Cacciatore: è online Sportissimo N.2
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
18 ottobre 1989, van Basten e Rijkaard fanno ammattire il Real Madrid. Finirà due a zero
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per la 7ª giornata
Sportissimo
Newsticker
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro
10/10 Friedkin rivende l’Everton dopo soli due anni
09/10 Wanda Nara, niente assegni dall’ex marito Mauro Icardi
06/10 Figc: Malagò commissario e nuove elezioni entro il 31 gennaio