Il Portogallo sceglie la linea morbida: 30 giorni di squalifica per CR7 e multa da 255 euro
Michele Pavese
Si chiude il caso Cristiano Ronaldo con la Nazionale portoghese. Dopo l’uscita anticipata dal ritiro dello scorso settembre, l’attaccante dell’Al Nassr era stato sospeso in via provvisoria dalla Federazione calcistica portoghese (FPF), in attesa della decisione definitiva del procedimento disciplinare aperto nei suoi confronti.
La sentenza è arrivata poco fa: CR7 dovrà scontare una sospensione di 30 giorni e pagare una multa di 255 euro. Una sanzione irrisoria, che non dovrebbe impedirgli di tornare a disposizione per il prossimo impegno internazionale: il cinque volte Pallone d’Oro potrebbe infatti essere convocato per la prossima finestra dedicata alle Nazionali, prevista nel mese di novembre.
Resta però da capire quale sarà la decisione del commissario tecnico Jorge Jesus. Il selezionatore dovrà valutare se richiamare il capitano portoghese oppure se preferirà proseguire senza di lui dopo l’episodio che aveva creato tensione durante l’ultimo raduno. Anche la risposta dello stesso Ronaldo sarà determinante: resta da capire se il fuoriclasse accetterà un’eventuale convocazione o se sceglierà di prendersi un periodo di pausa dalla Nazionale