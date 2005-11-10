Premier, il City di Maresca soffre ma fa 7 su 7. Ok Liverpool e Fulham, De Zerbi ultimo
Michele Pavese
La panchina di Alvaro Arbeloa è salva, almeno per il momento. Il Fulham batte di misura l'Hull City e conquista finalmente la prima vittoria in campionato, lasciando per ora il Tottenham in ultima posizione.
Vince soffrendo il Manchester City di Enzo Maresca, che regola l'Ipswich per 3-2 e continua nel suo percorso netto, suonando la settima sinfonia in sette partite: Foden apre le marcature, Maeda pareggia prima che il ciclone Haaland indirizzi la sfida con una doppietta. Il norvegese segna anche il terzo gol ma viene annullato dopo la revisione e cinque minuti più tardi gli ospiti accorciano con il rigore trasformato da Flemming. Tre punti anche per il Liverpool, che ribalta il Brentord al termine di una gara nervosissima: padroni di casa avanti con Lewis-Potter al 44' ma che restano in 10 in pieno recupero per il rosso comminato a Yarmolyuk. Nella ripresa uno-due firmato Munoz e Isak e altro rosso per le Bees, stavolta per Janelt.
Il programma della settima giornata di Premier League
Sabato 17 ottobre
Everton - Chelsea 0-2
Brentford - Liverpool 1-2
Fulham - Hull City 1-0
Manchester City - Ipswich 3-2
Newcastle - Aston Villa
Domenica 18 ottobre
Bournemouth - Sunderland
Brighton - Crystal Palace
Leeds - Manchester United
Nottingham Forest - Arsenal
Lunedì 19 ottobre
Tottenham - Coventry
CLASSIFICA
Manchester City 21
Arsenal 15
Brighton 13
Chelsea 13
Liverpool 12
Brentford 10
Everton 10
Leeds 9
Hull City 9
Ipswich 9
Newcastle 8
Crystal Palace 7
Manchester United 6
Coventry 6
Nottingham Forest 5
Aston Villa 5
Fulham 5
Sunderland 4
Bournemouth 3
Tottenham 3