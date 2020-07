Premier League, clamoroso ko del Leicester: segna Vardy, poi il Bournemouth ne fa 4

vedi letture

Non riesce ad approfittare della sconfitta del Chelsea, il Leicester che dunque resta al quarto posto dopo il brutto ko rimediato in casa del Borunemouth che ha trionfato per 4-1. Eppure la gara delle Foxes era iniziata subito bene con il gol del vantaggio firmato da Vardy al 23'. Nella ripresa però i padroni di casa prima hanno trovato il pareggio con il rigore di Stanislas al 65' e due minuti dopo hanno ribaltato la gara con Solanke. Pochi minuti dopo inoltre il Leicester è rimasto in 10 per l'espulsione di Soyuncu e nel finale ha subito l'imbarcata con l'autogol di Evans e il secondo gol di Solanke che ha firmato così il poker finale. Con questo successo il Leicester resta a 59 punti al quarto posto, ma ora il Manchester United impegnato domani contro il Southampton può scavalcarlo in classifica, mentre il Bournemouth con questi tre punti sale a quota 31 e continua a lottare per la salvezza.