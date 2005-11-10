Premier League, i risultati: l'Arsenal vince e aggancia il Manchester City in vetta
Pierpaolo Matrone
Pomeriggio perfetto per l'Arsenal, che supera 2-0 l'Everton e aggancia il Manchester City in vetta alla classifica di Premier League. I Gunners approfittano così immediatamente della sconfitta dei Citizens, battuti 2-1 sul campo dell'Aston Villa nell'anticipo delle 13:30. La squadra londinese sblocca la partita dopo appena sette minuti grazie a Konsa e mette al sicuro i tre punti nella ripresa: al 68' Gabriel realizza il gol del definitivo 2-0. Una vittoria particolarmente pesante, dunque, che permette all'Arsenal di raggiungere la squadra di Manchester al primo posto.
Fulham, Bobb decide la trasferta contro il Coventry
Successo esterno, invece, per il Fulham, che espugna il campo del Coventry con il risultato di 1-0. La sfida resta bloccata sullo 0-0 per gran parte del pomeriggio, prima della rete decisiva arrivata a dieci minuti dal termine. A firmarla è Oscar Bobb, che all'80' trova il gol che consegna agli ospiti l'intera posta in palio. Il Fulham porta così a casa tre punti preziosi al termine di una gara equilibrata, mentre il Coventry resta a mani vuote dopo aver resistito fino alle battute conclusive.
Arsenal-Everton 2-0 - 7' Konsa (A); 68' Gabriel (A)
Coventry-Fulham 0-1 - 80' Bobb (F)
Premier League, il programma dell'8ª giornata
Venerdì 23 ottobre
Ipswich Town - Nottingham Forest 1-1
Sabato 24 ottobre
13:30 | Aston Villa - Manchester City 2-1
16:00 | Coventry City - Fulham 0-1
16:00 | Arsenal - Everton 2-0
18:30 | Chelsea - Tottenham
Domenica 25 ottobre
15:00 | Hull City - Brentford
15:00 | Liverpool - Brighton
15:00 | Manchester United - Bournemouth
15:00 | Crystal Palace - Newcastle
17:30 | Sunderland - Leeds
Premier League, la classifica aggiornata
1. Manchester City – 21 punti (8 partite)
2. Arsenal – 21 punti (8 partite)
3. Brighton – 16 punti (7 partite)
4. Chelsea – 13 punti (7 partite)
5. Liverpool – 12 punti (7 partite)
6. Aston Villa – 11 punti (8 partite)
7. Brentford – 10 punti (7 partite)
8. Leeds – 10 punti (7 partite)
9. Everton – 10 punti (8 partite)
10. Ipswich – 10 punti (8 partite)
11. Hull City – 9 punti (7 partite)
12. Fulham – 8 punti (8 partite)
13. Newcastle – 8 punti (7 partite)
14. Manchester United – 7 punti (7 partite)
15. Crystal Palace – 7 punti (7 partite)
16. Bournemouth – 6 punti (7 partite)
17. Tottenham – 6 punti (7 partite)
18. Nottingham Forest – 6 punti (8 partite)
19. Coventry – 6 punti (8 partite)
20. Sunderland – 4 punti (7 partite)