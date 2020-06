Prima squadra in quarantena, in campo i ragazzini: il Rostov umiliato 10-1 a Sochi

vedi letture

Il campionato russo è ripartito col botto. È scoppiato infatti il caso Rostov , club quarto in classifica che ha confermato sei casi di positività al coronavirus. Per questo motivo, tutta la prima squadra è in quarantena e, per evitare la sconfitta a tavolino, la società ha schierato a Sochi la formazione giovanile, composta prevalentemente da ragazzi nati nel 2002 e nel 2003. Questo, nel dettaglio, l'11 sceso in campo nella sfida persa malamente, per 10-1. Curiosità: il primo gol è stato firmato da Romanov dopo appena un minuto.

- Popov (2002)

- Abramov (2002)

- Kalistratov (2003)

- Rogava (2003)

- Gyrnik (2003)

- Gorelov (2003)

- Romanov (2003)

- Kupriyanov (2002)

- Kolotievsky (2001)

- Khromov (2002)

- Topuriya (2002)