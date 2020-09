PSG, Neymar e un'espulsione con delle accuse di razzismo verso Alvaro Gonzalez

vedi letture

Espulsione con recriminazioni per Neymar. Il brasiliano, nel corso del Classique perso 0-1 dal suo Paris Saint-Germain contro l'Olympique Marsiglia, è stato autore di un duello fisico e verbale con il difensore avversario Alvaro Gonzalez, sfociato nell'episodio della sbracciata ai danni di quest'ultimo che è costata l'espulsione per l'asso di casa. Visibilmente arrabbiato, Neymar ha provato - senza successo - a far notare più volte all'arbitro che il centrale marsigliese si fosse rivolto a lui con epiteti razzisti, come quello di "scimmia", rivolgendosi anche allo stesso Gonzalez con la frase: "Razzista". In assenza di immagini che al momento possano provare quanto sostenuto, a Neymar rimane solamente l'espulsione ricevuta.