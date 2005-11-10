PSG preoccupato per l'assenza di Mendes: Zaire-Emery avrà il compito di frenare Yamal?

L’assenza di Nuno Mendes cambia decisamente i piani del Paris Saint-Germain in vista della super-sfida di stasera contro il Barcellona. Il grande interrogativo per Luis Enrique riguarda infatti il giocatore chiamato a limitare Lamine Yamal, una delle principali armi offensive della squadra catalana.

Il talento spagnolo, già protagonista di un avvio di stagione straordinario, rappresenta una minaccia difficile da arginare per qualsiasi difensore. Per questo lo staff parigino sta valutando diverse soluzioni per compensare la mancanza del terzino portoghese, considerato uno dei pochi giocatori in grado di reggere il confronto fisico e tecnico con l’esterno blaugrana. Secondo quanto riportato da L’Équipe, una delle ipotesi più concrete porta a Warren Zaïre-Emery. Il centrocampista francese, vero jolly della squadra, potrebbe essere utilizzato in una posizione insolita, con il compito di seguire da vicino Yamal e limitarne la libertà di movimento.

Una sfida anche tattica

La scelta nasce dalle caratteristiche del classe 2006: grande intensità, capacità di coprire ampie zone di campo e predisposizione al sacrificio. Contro un giocatore capace di saltare l’uomo con estrema facilità, però, il PSG sa che servirà un lavoro collettivo. Una marcatura individuale potrebbe non bastare e saranno fondamentali raddoppi e coperture preventive. Yamal arriva alla sfida con numeri impressionanti: 9 gol e 10 assist dall’inizio della stagione, dati che spiegano la preoccupazione nell’ambiente parigino.

Luis Enrique potrebbe comunque valutare alternative come Lucas Hernandez o altre soluzioni sulla fascia, ma Zaïre-Emery sembra al momento in vantaggio. Il duello con il fenomeno blaugrana potrebbe diventare una delle chiavi della partita.