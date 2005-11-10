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PSG, ora tocca a Godts: l'infortunio di Kvaratskhelia gli apre le porte da titolare

Pierpaolo Matrone
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Pierpaolo Matrone
Oggi alle 00:26Calcio estero
24.10.2026 00:26Calcio estero
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Con Kvaratskhelia fuori per la rottura del crociato, il PSG cerca nuove soluzioni sulla fascia sinistra. L'occasione più importante è per Mika Godts.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

L'infortunio di Kvaratskhelia cambia inevitabilmente le gerarchie offensive del PSG e può rappresentare la grande occasione per Mika Godts. Il belga classe 2005, acquistato in estate per circa 50 milioni di euro, è considerato il sostituto naturale del georgiano sulla corsia sinistra, nonostante Luis Enrique possa adattare in quella posizione anche Doué e Akliouche. Finora l'impatto a Parigi non è stato quello sperato: appena 203 minuti disputati nei primi due mesi e ancora nessun gol. Una situazione che ricorda quanto vissuto nella precedente stagione, quando attraversò un lungo digiuno prima di esplodere definitivamente chiudendo l'annata con 17 reti e 15 assist.

Godts cerca la svolta al PSG: "Ho più fame di prima"

Adesso le aspettative nei confronti di Godts sono destinate inevitabilmente a crescere. "Non è stato facile. Prima mi veniva dato tutto, ma è arrivato un momento in cui la gente ha iniziato ad aspettarsi qualcosa da me. E questa è stata una novità; sono solo all'inizio", aveva raccontato nel settembre 2025. Per rendere al meglio il belga ha sempre avuto bisogno di sentirsi centrale nel progetto, tanto da lasciare in passato sia il settore giovanile dell'Anderlecht sia quello del Genk quando percepiva poca fiducia. Anche l'esclusione dalla rosa del Belgio per il Mondiale decisa da Rudi Garcia lo aveva segnato: "È stata una grande delusione, ma mi ha reso ancora più desideroso di giocare un Mondiale. Ho più fame di prima". Ora, con Kvaratskhelia costretto a fermarsi, è arrivato il momento di trasformare quella fame in risposte sul campo.

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