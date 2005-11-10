PSG, Vitinha è intoccabile: chiusa la porta agli assalti di Real Madrid e Barcellona

Il Paris Saint-Germain non ha alcuna intenzione di privarsi di Vitinha, diventato uno dei centrocampisti più apprezzati del panorama internazionale sotto la guida di Luis Enrique. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, il club francese avrebbe escluso categoricamente la possibilità di una cessione del portoghese, legato ai parigini da un contratto fino a giugno 2029. Il giocatore, 26 anni, sarebbe pienamente soddisfatto della sua esperienza a Parigi e vorrebbe continuare a vincere con la maglia del PSG. Una posizione condivisa anche dal suo agente, Jorge Mendes, che avrebbe respinto le possibili avances di altri club, rispettando la volontà del proprio assistito.

Real Madrid e Barcellona osservano, ma il PSG non tratta

L'interesse nei confronti di Vitinha non manca. Tra le società che apprezzano le sue qualità figurano il Real Madrid, il Barcellona e diverse squadre della Premier League. In particolare, a Madrid lo considererebbero un rinforzo ideale per il centrocampo, anche se, stando alle indiscrezioni, non sarebbero stati avviati contatti concreti per portarlo in Spagna. La valutazione del portoghese si aggirerebbe intorno ai 140 milioni di euro. Una cifra che riflette il peso assunto dal centrocampista nel progetto del PSG, del quale è diventato un elemento fondamentale grazie alla qualità tecnica, alla visione di gioco e alla capacità di gestire i ritmi della partita.

Il legame con Luis Enrique e il futuro a Parigi

Le prestazioni offerte nelle recenti sfide di Champions League contro Manchester City e Barcellona hanno ulteriormente confermato il valore del giocatore. Vitinha si è imposto come uno degli interpreti centrali del sistema di Luis Enrique, con cui avrebbe instaurato un rapporto particolarmente solido, basato sulla fiducia e sulla condivisione delle idee calcistiche. Il contratto non prevede una clausola rescissoria, anche se alcune indiscrezioni parlano di un possibile accordo privato che potrebbe agevolare un'eventuale partenza. Al momento, tuttavia, non emergono segnali di una volontà del giocatore di lasciare Parigi. La linea del PSG è chiara: Vitinha è considerato incedibile e il suo futuro, almeno nel breve periodo, sembra destinato a rimanere in Francia.