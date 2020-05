Real Madrid, club pessimista riguardo l'arrivo di Pogba: l'ostacolo più grande è il suo ingaggio

Secondo le ultime indiscrezioni del Daily Mail, il Real Madrid sarebbe alquanto pessimista riguardo l'arrivo di Paul Pogba. Il suo ingaggio di circa 15 milioni di sterline all'anno, infatti rappresenterebbe un grosso ostacolo per i blancos in quanto creerebbe un enorme malcontento in uno spogliatoio che ha già accettato un taglio dello stipendio per il mese di aprile e potrebbe doverne subire un altro a breve. Il Real Madrid dunque, pur di mantenere la stabilità nel suo spogliatoio, potrebbe rinunciare al centrocampista del Manchester United, che piace anche alla Juventus.