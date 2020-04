Real Madrid, dalla prossima stagione 37 giocatori in rosa. 12 sono di troppo

vedi letture

Dodici giocatori da scartare per il Real Madrid che verrà. Questo perché con i rientri dai prestiti, la nuova stagione vedrebbe i blancos con una rosa della prima squadra composta da 37 giocatori. As fa il punto della situazione. Fra i giocatori a scadenza: Areola, in prestito dal PSG, il quale potrebbe essere trattenuto da Zidane. Al contrario del figlio Luca, ora in prestito al Racing Santander e che punta al trasferimento in Francia.

Chi non è in scadenza ma non sta convincendo: le esperienze in prestito di Lunin fin qui non sono state fortunate. Odriozola, ora al Bayern, oltre ad essere dietro Carvajal verrebbe scavalcato anche da Hakimi, di ritorno dal Borussia Dortmund. Jesus Vallejo al centro della difesa rischia di non trovare spazio, così come Reguilon, ora al Siviglia. James Rodriguez e Dani Ceballos non sono prime scelte del tecnico e hanno la valigia in mano, così come Gareth Bale il quale però è rimasto questa stagione nonostante gli sforzi del club di cederlo. Traballano infine Lucas Vazquez, Brahim, Mariano, Jovic e Borja Mayoral.