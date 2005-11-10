Real Madrid-Lipsia, le formazioni ufficiali: Valverde di nuovo terzino, c'è Nkunku

Il Real Madrid scende in campo per la terza giornata della fase campionato di Champions League con l’obiettivo di confermarsi dopo le due vittorie nelle prime due partite. Per la sfida contro il Lipsia, José Mourinho si affida a una formazione ricca di qualità, puntando sul talento del suo tridente offensivo. I Blancos scelgono il 4-3-3: tra i pali c’è Courtois, mentre la linea difensiva è composta da Valverde (preferito ancora una volta a Dumfries ed Alexander-Arnold), Huijsen, Rüdiger e Carreras. A centrocampo spazio alla qualità di Bernardo Silva, schierato insieme a Camavinga e Bellingham. In avanti il tecnico portoghese punta sulla velocità e sulla tecnica di Güler, Mbappé e Vinicius.

Il Lipsia risponde con un 4-2-3-1. Vandervoordt difenderà la porta, con Baku, Orban, Lukeba e Raum davanti a lui. In mediana agiranno Seiwald ed El Aynaoui, mentre sulla trequarti Gruda, Nkunku e Nusa avranno il compito di supportare Cardoso.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Valverde, Huijsen, Rüdiger, Carreras; Bernardo Silva, Camavinga, Bellingham; Güler, Mbappé, Vinicius.

Lipsia (4-2-3-1): Vandervoordt; Baku, Orban, Lukeba, Raum; Seiwald, El Aynaoui; Gruda, Nkunku, Nusa; Cardoso.