Real Madrid, Mourinho: "Mi fido di tutti gli arbitri. Ma quello del Clasico ancora non si sa"

A pochi giorni dalla trasferta dello Spotify Camp Nou, José Mourinho alza la voce per una fuga di notizie riguardante l'arbitro della partita. Secondo le indiscrezioni, a dirigere la sfida dovrebbe essere Juan Martínez Munuera, ma ciò che infastidisce il tecnico del Real Madrid è soprattutto che il nome sia circolato con largo anticipo rispetto alla comunicazione ufficiale, prevista generalmente 24 ore prima del calcio d'inizio. "Non credo sia vero. O se è vero, l'informazione è stata estrapolata dal contesto, perché l'arbitro viene annunciato ufficialmente solo 24 ore prima della partita. È il tipo di informazione che non apprezzo, e non mi riferisco all'arbitro in sé", ha dichiarato dopo la sfida contro il RB Lipsia.

Mourinho: "Mi fido di tutti gli arbitri"

Il portoghese aveva già affrontato l'argomento nei giorni precedenti, chiarendo come le sue perplessità non riguardino la competenza o l'imparzialità del direttore di gara. "Mi fido di tutti gli arbitri. L'unica cosa che mi fa dubitare è che il nome dell'arbitro venga reso noto tre settimane prima della partita e non 24 ore prima", aveva spiegato Mourinho a margine della gara contro la Roma. Il timore dell'allenatore è che una designazione conosciuta troppo presto possa alimentare pressioni e discussioni intorno all'arbitro ancora prima di scendere in campo.

La questione arbitrale resta centrale in casa Real Madrid

La presa di posizione di Mourinho arriva in un momento nel quale il tema arbitrale continua a occupare uno spazio importante nel dibattito intorno al Real Madrid. L'emittente ufficiale del club dedica infatti regolarmente approfondimenti alle decisioni considerate sfavorevoli ai Blancos, anche attraverso confronti con episodi riguardanti il Barcellona. Proprio per questo Mourinho vuole evitare che il nome del direttore di gara finisca ulteriormente sotto i riflettori con diversi giorni d'anticipo rispetto a una partita particolarmente attesa.