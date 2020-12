Real Madrid, oggi pomeriggio il CdA: "Ma non si discuterà della posizione di Zidane"

Questo pomeriggio si riunirà il Consiglio d’Amministrazione del Real Madrid, ma nell’ordine del giorno – secondo quanto appreso dal quotidiano As - non ci sarà la questione legata al tecnico Zinedine Zidane che non sarebbe in discussione nonostante la difficile situazione della squadra in campionato e Champions League. “Non dobbiamo parlare di Zidane, un allenatore che ha dato tanto e fa parte della storia del Real Madrid – spiega un fonte al quotidiano iberico - Non discuteremo di questioni legate al tecnico o a un suo eventuale sostituto anche perché possiamo essere ancora primi nel girone”. Il CdA approverà invece il bilancio della scorsa stagione, con un avanzo di 300mila euro, e fisserà il budget per la prossima stagione che sarà di circa 600 milioni.