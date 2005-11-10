Real Madrid-Siviglia, le formazioni ufficiali: Endrick titolare, Fofana-Agoume a centrocampo

José Mourinho sorprende nelle scelte per la sfida contro il Siviglia, valida per la nona giornata della Liga. Il tecnico portoghese cambia volto al suo Real Madrid e punta su un undici caratterizzato da diverse novità, con l'obiettivo di dare continuità al successo ottenuto in Champions League contro la Roma e arrivare nel migliore dei modi al prossimo Clásico.

Davanti a Courtois spazio a una linea difensiva inedita: Valverde viene arretrato nel ruolo di terzino destro (nonostante la presenza in panchina di Alexander-Arnold e Dumfries), con Konaté e Huijsen al centro della retroguardia e Cucurella sulla corsia opposta. A centrocampo confermato Tchouaméni, affiancato da Arda Güler, mentre Bellingham agisce qualche metro più avanti alle spalle del tridente offensivo. L'assenza di Vinicius apre spazio a Diomande ed Endrick, chiamati a supportare Mbappé. Una soluzione che premia anche il giovane brasiliano, reduce da una buona prestazione contro i giallorossi.

Di fronte ci sarà un Siviglia schierato con il consueto 4-2-3-1. Tra i pali c'è Vlachodimos, con Iglesias, Castrin, Salas e Suazo davanti a lui. In mezzo Agoumé e Fofana, due vecchie conoscenze della Serie A, avranno il compito di proteggere la difesa e limitare il talento del centrocampo madridista, mentre Vargas, Peque e Correia agiranno alle spalle di Ure, riferimento offensivo degli andalusi.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Valverde, Konate, Huijsen, Cucurella; Guler, Tchouameni, Bellingham; Endrick, Mbappé, Diomande.

Siviglia (4-2-3-1): Vlachodimos; Iglesias, Castrin, Salas, Suazo; Agoume, Fofana; Vargas, Peque, Correia; Ure.